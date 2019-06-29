29.06.2019 18:51
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SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk gösterilerinde destek vermesi üzerine yaklaşık 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, Saydnaya Askeri Cezaevinde neredeyse her gün bir mahkumun öldüğünü söyledi.

MUHAMMED MİSTO - Suriye 'de Beşşar Esed rejimine karşı halk gösterilerinde destek vermesi üzerine yaklaşık 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, Saydnaya Askeri Cezaevinde neredeyse her gün bir mahkumun öldüğünü söyledi.
1989 Halep doğumlu Ebu Ras, yaklaşık 3 yıl boyunca rejimin zindanlarında tanıklık ettiği işkenceleri AA muhabirine anlattı.
Ebu Ras, Aralık 2012'de üniversite öğrenimi gördüğü Lazkiye 'de tutuklandığını belirterek, şunları söyledi:
"Halep ve Lazkiye'de yapılan barışçıl gösterilere katılıyordum. Lazkiye ilinde tutuklandıktan sonra götürüldüğüm Hava İstihbarat Şubesi'nde 9 gün alıkonuldum. Daha sonra Humus ilindeki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada da 8 gün tutuldum. Daha sonrasında Şam 'daki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada ise 3 ay 14 gün tutuklu kaldım. Beni Şam'daki askeri mahkemeye sevk ettiler. Oradan terör mahkemesine sonrasında da Saydnaya Askeri Cezaevine sevk edildim."SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
Kaynak: AA
Lazkiye , Beşşar Esed , Suriye , Güncel

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