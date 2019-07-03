SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Bir gencin göğüs kafesinden...

BURAK KARACAOĞLU/SELEN TEMİZER - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin zindanlarında 2 yıl alıkonulan Rufeyda Zeytun, erkek kardeşinin muhaliflerin safında olması nedeniyle kız kardeşi ve annesiyle sebepsiz alıkonulduklarını söyledi.Şam doğumlu 38 yaşındaki öğretmen Zeytun, Esed rejiminin zindanlarında annesi ve kız kardeşiyle yaşadıklarını AA muhabirine anlattı."Suçsuzsun ancak serbest kalmayacaksın"Hatib'den sonra Şam'daki Adra Cezaevi'ne sevk edilen Zeytun, terör mahkemesinde başından geçenlere şöyle anlattı:"12 gün sonra Mezze'deki terör mahkemesine çıktım. 13 kişi çıktık. Hakimin karşısında kız kardeşim ve annem de vardı. Annemi bu yatalak haliyle mahkemeye çıkardılar. Hakim bana erkek kardeşimin nerede olduğunu sordu. Hakim, 'Suçsuzsun ancak serbest kalmayacaksın.' dedi. 5 ay daha tutuklu kaldım. 5 ay sonra kadıdan beraat kararım geldi."Zeytun, serbest kaldıktan sonra Şam sokaklarında korku içerisinde yürüdüğünü ifade ederek, 4 gün sonra çocuklarını alarak İdlib'e geçtiğini söyledi.Eşinin de Şam'dan ayrılarak İdlib'e geldiğini belirten Zeytun, "Sonra kaçakçılar yoluyla Türkiye'ye geçtik. Burada saat dikiş atölyesinde çalıştım. Eşim daha sonra benden ayrılarak Şam'a geri döndü." ifadelerini kullandı.