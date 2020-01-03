Haberler » Güncel » Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü - Haber

Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü

Suriye'de 2017 yılında kaçırılan Güney Afrikalı gazeteci Shiraaz Muhammed ülkesine döndü.

03.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:36 Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü
'de 2017 yılında kaçırılan Güney Afrikalı gazeteci Shiraaz Muhammed ülkesine döndü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Suriye'de silahlı gruplar tarafından fidye için kaçırılan gazeteci Muhammed, ülkesine döndü.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Muhammed'in, dost birilerinin yardımıyla silahlı kişilerin elinden kurtulduğu kaydedildi.
Güney Afrika merkezli Gift of the Givers Vakfınca 2 hafta önce yapılan açıklamada, gazeteci Muhammed'in silahlı kişilerin elinden birilerinin yardımıyla kurtulduğu ve Türk yetkililere teslim edildiği aktarılmıştı
2017 yılında Suriye'de kaçırılan Güney Afrikalı gazeteci için 1,5 milyon dolar fidye isteniyordu.

Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56   Tekirdağ Karadeniz Derneğinden Vali Yıldırım'a ziyaret - Haber
15:56   Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var" - Haber
15:55   Göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi - Haber
15:55   Erdemli'de kar yağışı elektrik direklerini devirdi - Haber
15:55   Kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara astı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 15:58:06