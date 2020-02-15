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Suriye'de kar ve dondurucu soğuk, kamplarda hayatı felç etti

SURİYE'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve ardından gelen soğuklar, bölgede kamplarda yaşayan sivilleri olumsuz etkiliyor.

15.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:43Suriye'de kar ve dondurucu soğuk, kamplarda hayatı felç etti

SURİYE'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve ardından gelen soğuklar, bölgede kamplarda yaşayan sivilleri olumsuz etkiliyor.

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden siviller, göç ettikleri sınırı yakınlarındaki bulabildikleri boş alanlara çadırlarını kurarak güvenli bölgede hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle Suriyeliler ısınmakta, barınmakta zorluk çekiyorlar. Yerel kaynaklar, bazı kesimlerde aşırı soğuk nedeniyle ısınmakta güçlük çeken ailelerin çocuklarının hasta olduklarını belirtti. Öte yandan, son 3 günde 145 bin sivilin daha yaşanan saldırılar nedeniyle yerlerinden göç ettikleri, son 3 ayda ise göç edenlerin sayısının 830 bini geçtiği belirtildi.



Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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