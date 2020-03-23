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Suriye'de ki Mehmetçikten sağlıkçılara selam

Suriye'de ki Mehmetçikten sağlıkçılara selam Sındırgılı sağlıkçılardan Mehmetçiğe selam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı alkış kampanyasına tüm Türkiye' de olduğu gibi sınırda görev yapan aralarında Sındırgılıların da...

23.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:22
Suriye'de ki Mehmetçikten sağlıkçılara selam
Sındırgılı sağlıkçılardan Mehmetçiğe selam
BALIKESİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı alkış kampanyasına tüm Türkiye' de olduğu gibi sınırda görev yapan aralarında Sındırgılıların da bulunduğu Mehmetçikten de destek geldi. Sındırgılı sağlıkçılarda sınırdaki Mehmetçiğe selam gönderdi.
Hakkari Birecik 5. Üst taburunda görev yapan Mehmetçikler " Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde ailemizi ve sevdiklerimizi yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız" mesajını verirken Suriye Dabık Üst Bölgesinde görev yapan Mehmetçikten "Biz deniz piyadeleri burada vatan için nöbet tutarken geriye bıraktığımız ailelerimiz için canı pahasına canla başla çalışan tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunarız" dedi.
Sındırgı Devlet Hastanesi personelinde ise Mehmetçiğe mesaj gecikmedi. " Vatan Size Sağlık Bize Emanet. Hepimiz İçin Evde Kalın " yazılı pankartlarla Mehmetçiğe selam gönderildi, vatandaşlar bir kez daha uyarıldı.
Sındırgı Devlet Hastanesinde görevli doktor Kazım Ünal da sağlık personeli adına yaptığı konuşmasında " Selamınızı aldık. Sizler oralarda vatan için nöbet tutarken, bizler de sağlık için burada emek veriyoruz. İçiniz rahat olsun" sözlerine yer verdi. Suriye’de ki Mehmetçikten sağlıkçılara selam

Kaynak: İHA

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Suriye'de ki Mehmetçikten sağlıkçılara selam
Etiketler : Genel

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