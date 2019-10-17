Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada

Türkiye'nin bölgede oluşan terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Türkiye'nin, güneyinde güvenli bölge oluşturup mültecileri yerleştirmeyi amaçlayan operasyondan ise videolar gelmeye devam ediyor. Obüsün içinde kaydedilen ve ortaya çıkan görüntülerde Mehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurduktan sonra büyük sevinç yaşıyor.

Tam olarak hangi noktada kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, PKK hedeflerinin vurulduğunu gören askerimiz "Helal, işte bu be" diyerek sevincini paylaşıyor. Mehmetçik'in bu sevincine, takım arkadaşlarının "Bir daha, bir daha" sesleri eşlik ediyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat, 9 Ekim'de saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefleri jetlerle ve obüslerle vuruldu.