Haberler » Güncel » Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada

Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar düzenleyen Türk ordusundan yeni videolar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde obüslerle PKK hedeflerini vuran askerlerimizin sevinci kameralara yansıdı.

17.10.2019 10:53

Türkiye'nin bölgede oluşan terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Türkiye'nin, güneyinde güvenli bölge oluşturup mültecileri yerleştirmeyi amaçlayan operasyondan ise videolar gelmeye devam ediyor. Obüsün içinde kaydedilen ve ortaya çıkan görüntülerde Mehmetçik, PKK/YPG hedeflerini vurduktan sonra büyük sevinç yaşıyor.

Tam olarak hangi noktada kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, PKK hedeflerinin vurulduğunu gören askerimiz "Helal, işte bu be" diyerek sevincini paylaşıyor. Mehmetçik'in bu sevincine, takım arkadaşlarının "Bir daha, bir daha" sesleri eşlik ediyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat, 9 Ekim'de saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefleri jetlerle ve obüslerle vuruldu.

Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, PKK, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ
12:11 Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
12:11 Samsun'da jandarmadan silah operasyonu
12:10 Hatay'da şiddetli yağış
12:10 Bal kabağının tarladan sofraya yolculuğu
12:10 Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
12:10 Bakan Pakdemirli: Dünyada açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen üretilen gıdanın her yıl üçte...
17.10.2019 12:11:32