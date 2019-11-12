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Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı

Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldıANKARA - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu paneli düzenlendi.

12.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:18
'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı
ANKARA - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu paneli düzenlendi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.
Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı.
Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Genel

Kaynak: İHA


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