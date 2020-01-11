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Suriye'de mülteci kampları sel sonrası çamur altında kaldı

Suriye'nin kuzeyindeki Ad Dana köyünde mülteci kampı şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle çamur altında kaldı.

11.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:16Suriye'de mülteci kampları sel sonrası çamur altında kaldı
'nin kuzeyindeki Ad Dana köyünde mülteci kampı şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle çamur altında kaldı. Mülteciler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geçici çözümler geliştirerek kampta hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ad Dana köyündeki mültecilerin kaldığı kamp, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel sonrası çamur altında kaldı. Siviller, çadırlara giren suları kendi çabalarıyla tahliye etti. Zor durumda kalan mülteciler sel sonrası oluşan çamur yüzünden durumlarının daha da kötüleştiğini belirterek ilaç ve ısınma sistemi için yetkililerden talepte bulundu. Kampın ısınma, kanalizasyon ve sağlık hizmetleri konusunda yetersiz olduğunu dile getiren mülteciler, özellikle çocukların hastalıklara maruz kaldığı için yetkililere seslendi.

Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak kamplara sığınan siviller, çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller olumsuz hava koşulları öncesinde hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor. - İDLİB

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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