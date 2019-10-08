Suriye'de neler oluyor? Suriye operasyonu başladı mı? Suriye operasyonu ne zaman?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik planladığı operasyonda somut adımlar atmasıyla yurt içinden ve yurt dışından açıklamalar süt üste gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'un küstah tehdit içeren mesajı sonrası gerilim artarken Barışpınarı operasyonu ne zaman, Suriye'de neler oluyor ve Suriye operasyonu başladı mı gibi konular araştırılmaya başlandı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak Barışpınarı operasyonu için start verilmesiyle bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı. 50 araçlık sevkiyatın başlamasıyla somut adımların atıldığıbölgede her geçen saat hareketlilik artıyor.

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyatı

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

SURİYE OPERASYONU BAŞLADI MI?

Yurt içinden ve yurt dışından sert mesajların paylaşıldığı gün sonrası Suriye operasyonu başladı mı sorusu sorulmaya başlandı.

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar yaptığı açıklamada Türk savaş uçaklarının Irak sınırında yer alan Semelka sınır kapısının yakınlarında YPG hedeflerini bombaladığını ve topçuların da Malikiye'yi vurduğu" bilgisini paylaştı.

SURİYE OPERASYONU NE ZAMAN?

Suriye sınırında yaşanan askeri hareketlilik sonrası Suriye operasyonu ne zaman başlıyor konusu merak edildi. Bölgede askeri hareketliliğin her geçen saat arttığı ve askeri sevkiyatların sürdüğü bildiriliyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Msb: "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır"

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

DÜNYADAN SURİYE OPERASYONU AÇIKLAMALARI

Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama

ABD Başkanı Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" dedi.

Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı

Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

BM: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, özellikle de siviller için oluşan riskleri büyük bir endişeyle takip ediyor" diyerek tüm taraflara sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca, "Genel Sekreter, sivil ve sivil altyapının korunması gerektiğini, BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını sürdürmeye devam etmesinin ve ihtiyacı olan sivillere erişiminin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır" dedi ve Suriye'de barışın askeri müdahale ile değil, siyasi bir süreç ile elde edilebileceğini yineledi.

Berlin'den Ankara'ya: Sonuçları vahim olur

Alman hükümeti, Suriye'nin kuzeyine askeri müdahale hazırlığındaki Ankara'yı "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasıyla uyardı.Alman hükümeti, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yaparken, "böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" uyarısında bulundu.

Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

Donald Trump

Trump'tan 2. Türkiye ve Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

Trump'ın ekonomik tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yanıt geldi

Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon nedeniyle Türkiye'ye ekonomik tehditte bulunan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, "Türkiye tehditlerle hareket etmez" yanıtı geldi.