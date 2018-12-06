Suriye'de Öğrenciler Kitaplarına Kavuşuyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:13



06 Aralık 2018 Perşembe 10:13

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören 360 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığının bastırdığı kitaplar dağıtılıyor.Yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim Bakanlığının bastırdığı 3 milyon 600 bin kitap, dağıtılmak üzere bölgeye gönderilmişti.Bu iş için görevlendirilen Türk koordinatör öğretmenler, kitapları okullara ulaştırıyor.İlk, orta ve lise eğitimi alan 360 bin öğrenci için hazırlanan Arapça dil bilgisi, fen bilgisi, İngilizce, matematik, fizik ve kimya kitapları, Afrin, Cerablus, Bab ve Azez ilçeleri ile Çobanbey, Ahtarin ve Mare beldelerindeki okullarda dağıtılıyor.AA muhabirine açıklama yapan Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, "Kitaplar 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıflara dağıtılmaya başlandı." dedi.Kitapların büyük kısmının okullara ulaştığını belirten Horani, "Kitap ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösteren Türk halkına ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu.8. sınıfta okuyan Kalid Akko "Türkiye'den Allah razı olsun. Okulumuza düzenli bir şekilde gidiyoruz. Kitaplarımızı teslim aldık. İnşallah başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.