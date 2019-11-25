Haberler » Güncel » Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti - Haber

Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

25.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:38Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti
Savunma Bakanlığı 'de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin yapıldığını duyurdu. Soçi Anlaşması'na dikkat çeken Bakanlık, "Suriye krizi ile ilgili sıradaki adım atıldı" ifadesini kullandı. Devriyenin sabah saatlerinde başladığı ve yakından takip edildiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "25 Kasım saat 10.00'dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kamışlı yerleşiminin birkaç kilometre kuzeydoğusundaki sınır bölgesinde on birinci devriyesini gerçekleştirdi" denildi. - MOSKOVA

Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...
12:48 Rusya'da Kalaşnikoflu maganda gözaltına alındı
12:48 Topluma örnek isimler kadına şiddete karşı kamu spotunda bir araya geldi
12:43 Beylikdüzü'nde gençler öğretmenler için sahnedeydi
12:43 Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi Buldan'da
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:49:54