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Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı

Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırıSuriye (DHA) - Suriye Petrol ve Maden Bakanlığı Hums şehrinde petrol rafinerisi, doğalgaz üretim tesisleri ve Reyyan doğalgaz istasyonuna dün gece eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

21.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:44
'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı
Suriye (DHA) - Suriye Petrol ve Bakanlığı Hums şehrinde petrol rafinerisi, doğalgaz üretim tesisleri ve Reyyan doğalgaz istasyonuna dün gece eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 tesiste maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, onarım çalışmalarına da başlandığı ifade edildi.
Saldırıya uğrayan tesisleri ziyaret eden Suriye Petrol ve Maden Bakanı Ali Ganim, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıların drone'lar ile gerçekleştirildiğine inandıkların söyledi. Bakan Ganim, tesislerde durumun tamamen kontrol altına alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını belirtti.
Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı

Suriye, Maden, Güncel

Kaynak: DHA


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