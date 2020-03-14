SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU
(Tür: İstanbul)
14.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:23
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU
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