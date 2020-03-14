SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU
SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU (2) (Aktüel)
14.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:23
SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU (2) ( Aktüel )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SURİYE'DE PYDYPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU
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