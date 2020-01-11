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Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:02Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

rejimine ait savaş uçakları bugün İdlib kent merkezi ile kırsalındaki yerleşim alanlarından Biniş, Marşemşe, Sermin, Dana ve Telminis'e bomba yağdırdı. Savaş alanına dönen yerleşim alanlarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuk ve kadın 52 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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