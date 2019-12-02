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Suriye'de rejim idlib'i vurdu 14 ölü, 27 yaralı - 2

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

02.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:23
2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)
, (DHA)- Suriye'de rejim güçlerinin, kentine bağlı şehrinde düzenledikleri hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
İdlib'e bağlı Serakib şehrinde, rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.
Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan yerel medya, son 48 saat içerisinde, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylerde, Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) hedef alan yüzlerce hava saldırısı yapıldığı bilgisini paylaştı.
Suriye'de rejim idlib'i vurdu 14 ölü, 27 yaralı - 2

Serakib, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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