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Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı -2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

02.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:37Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı -2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)

'de rejim güçlerinin, kentine bağlı şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İdlib'e bağlı Serakib şehrinde, rejim güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısı düzenledikleri duyuruldu. Bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Öte yandan yerel medya, son 48 saat içerisinde, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylerde, Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) hedef alan yüzlerce hava saldırısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.



Serakib, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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