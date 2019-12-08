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Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı... Enkazda can pazarı

Suriye'de Rus ve rejim savaş uçakları, İdlib ve çevresini bombalamaya devam ediyor.

08.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:53Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı... Enkazda can pazarı

'de Rus ve rejim savaş uçakları, ve çevresini bombalamaya devam ediyor. Dünkü hava saldırısında, 9'u çocuk olmak üzere 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib ve çevresinde hava saldırılarını sürdürüyor. Beyaz Baretliler'den alınan bilgiye göre, dün İdlib'in güneyindeki Al-Bara ve Belyün köylerine düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk, 5'i kadın olmak üzere 21 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerde, bir bebeğin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı ve kurtarma ekiplerinin aracında hastaneye götürüldüğü görüldü. Hava saldırılarının ardından, yerleşim yerlerinin çökmesiyle meydana gelen enkazda yaşanan can pazarı da gözler önüne serildi.

Nisan ayından bugüne, Rusya ve rejimin düzenlediği hava saldırılarında binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Enkazdan kurtarılan bebeğin görüntüsü

-Beyaz Baretlilerin enkazdaki kurtarma çalışmaları

-Yaralıların, ekipler tarafından taşınma anları



Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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