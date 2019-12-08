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Suriye'de rejim ve rus uçakları idlib'i bombaladı... enkazda can pazarı

Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı.

08.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:03
'de rejim ve Rus uçakları 'i bombaladı... Enkazda can pazarı
Suriye, (DHA)- Suriye'de Rus ve rejim savaş uçakları, İdlib ve çevresini bombalamaya devam ediyor. Dünkü hava saldırısında, 9'u çocuk olmak üzere 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Beşşar Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçakları, İdlib ve çevresinde hava saldırılarını sürdürüyor. Beyaz Baretliler'den alınan bilgiye göre, dün İdlib'in güneyindeki Al-Bara ve Belyün köylerine düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk, 5'i kadın olmak üzere 21 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.
Öte yandan, paylaşılan görüntülerde, bir bebeğin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı ve kurtarma ekiplerinin aracında hastaneye götürüldüğü görüldü. Hava saldırılarının ardından, yerleşim yerlerinin çökmesiyle meydana gelen enkazda yaşanan can pazarı da gözler önüne serildi.
Nisan ayından bugüne, Rusya ve rejimin düzenlediği hava saldırılarında binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'de rejim ve rus uçakları idlib'i bombaladı... enkazda can pazarı

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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