Suriye'de rejimin, gözlem noktamıza saldırmasına Türkiye'den ilk tepki: Gereğini yaparız

Rusya'nın ateşkes ilan edildiğini söylediği saatlerde İdlib'in güneydoğusunda bulunan 10 No'lu TSK gözlem üssüne Suriye rejimi, havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

İDLİB SÜRECİ RUSYA'YLA YÜRÜTÜLÜYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"İdlib konusu kendi aramızda görüştüğümüz bir konu. İdlib muhtırasının uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Rejimin sadece askeri çözümlere inandığını biliyoruz. Ancak bizim muhattabımız Rusya. Rejim özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. Bu çatışmaların durması için Rusya'yla yoğun çaba sarf ediyoruz. Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım."