26 Şubat 2019, 11:40
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Suriye'de Roketli Saldırı: 2 Ölü

Suriye

Esad rejiminin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Esad rejiminin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralananların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden iki sivilin de kadın olduğu kaydedildi.

Saldırı sonrası sivil savunma ekiplerinin bölgeye geldiği ve yaralıların tedavisine başlandığı da belirtildi. - İDLİB Han Şeyhun, Suriye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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