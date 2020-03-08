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Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı

Suriye'de freni patlayan tankerin 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptığı kazada 32 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

08.03.2020 11:46
Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı
Suriye 'de freni patlayan tankerin 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptığı kazada 32 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Kaza, Humus ile Şam 'ı birbirine bağlayan yolda Bağdat Köprüsü civarında meydana geldi. Yetkililer tanker sürücüsünün patlayan fren nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini açıkladı. Kontrolden çıkan tanker otoyolda 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Suriye, Şam, Dünya
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