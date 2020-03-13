Menü
Haberler ›› Güncel ››Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti - Güncel

Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti

SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.

13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:14
Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti

SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.

Suriye 'deki savaş mağduru siviller için, Sadakataşı Derneği tarafından İdlib kenti kırsalında 9 farklı bölgede 1+1 konseptinde, 24 metrekare genişliğinde bin 500 briket evin inşasına başlandı. Proje kapsamında Akrabat kasabasında inşası tamamlanan 100 briket ev, savaş mağduru ailelere teslim edildi. Mağdur ailelerin yerleştirilmesi sonrası 'briket ev projesi'ni anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, özellikle Aralık ayından bu yana büyük bir insani krizin meydana geldiği İdlib'de yoğun insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Özdal, ev içi gereç yardımı da yaptıklarını kaydetti.

Kemal Özdal şunları söyledi:

"Briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Proje kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aralık 2019 itibariyle İdlib'de meydana gelen insani krizi Suriye içerisinde kontrol etmek üzere yoğun insani yardım çalışması yürüttük. Bu sürede 43 milyon TL karşılığı yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Aralık, İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Güncel
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü