Suriye'de Savaş Mağdurları ve Engelliler Maratonda Yarıştı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:37



22 Kasım 2018 Perşembe 15:37

Suriye'nin İdlib kırsalında, savaş mağduru engellilerin tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle katıldığı maraton düzenlendi. Ülkesindeki iç savaşta sağ bacağını kaybeden bir çocuğun maratondaki azmi takdir topladı.Türkiye'nin girişimleriyle, Rusya ve İran'la yapılan görüşmeler sonucunda çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib kentinin kırsalında, sivil savunma ekibi 'Beyaz Baretliler' tarafından maraton düzenlendi. Maratonun ilk etabında 7'den 70'e çok sayıda Suriyeli, İdlib'in Maaret el Numan ilçesinden 9 kilometre mesafedeki Hass kasabasına koştu. Maratonun diğer etaplarında, savaş mağduru engelliler tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle yarıştı. Savaşta sağ bacağını kaybeden bir çocuğun maratondaki azmi takdir topladı.Maraton hakkında bilgi veren yerel gazeteci Nasr Alakl, bölgede sadece savaşın değil, güzelliklerin de yaşandığını belirterek, Hayatında başarıya ulaşmada direnmek için özel ihtiyaçları olan insanları motive edip, desteklemek için bu etkinlik düzenlendi. Suriye'deki savaş kurbanlarını yaşam aktivitelerini uygulamaya teşvik ediyoruz diye konuştu.Etkinlik sonunda, maratona katılan 25 engelliye madalya ve çeşitli yardım malzemeleri verildi.