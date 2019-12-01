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Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

01.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:33Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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