Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı
Suriye'de Suriye Milli Ordusu korona virüsü karşıtı tedbirler alarak bazı bölgelerle sınır kapılar kapatıldı.
13.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:30
Suriye 'de Suriye Milli Ordusu korona virüsü karşıtı tedbirler alarak bazı bölgelerle sınır kapılar kapatıldı.
Korona virüsü dünyada yayılmaya hızla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) korona virüsü ile mücadele için tedbirler aldı. Yeni alınan tedbirlere göre SMO'na ait bölgelerin sınırları kapattı. Gececi olarak sivillerin girmesi ya da çıkması askıya alınacak. SMO başta Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bölgesine ile, Münbiç ve Cerablus arasında olan sınır kapısı kapattı. Bugünden itibaren uygulanan karar farklı bölgelerde kalan sivillerin sağlık güvenliğini göz önünde alınarak alındı. SMO yetkililer tarafından yapılan açıklama göre Halep kırsalındaki Suriye rejimini kontrol altında olan bölgesi arasında olan Abu Zandin geçidi de kapatıldı. - HALEP
Korona virüsü dünyada yayılmaya hızla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) korona virüsü ile mücadele için tedbirler aldı. Yeni alınan tedbirlere göre SMO'na ait bölgelerin sınırları kapattı. Gececi olarak sivillerin girmesi ya da çıkması askıya alınacak. SMO başta Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bölgesine ile, Münbiç ve Cerablus arasında olan sınır kapısı kapattı. Bugünden itibaren uygulanan karar farklı bölgelerde kalan sivillerin sağlık güvenliğini göz önünde alınarak alındı. SMO yetkililer tarafından yapılan açıklama göre Halep kırsalındaki Suriye rejimini kontrol altında olan bölgesi arasında olan Abu Zandin geçidi de kapatıldı. - HALEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel
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