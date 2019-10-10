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- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı- Tel Abyad ve Resulayn'da 8 köy...

- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Tel Abyad ve Resulayn'da 8 köy terörden arındırıldıRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı...

10.10.2019 18:55
- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı
Tel Abyad ve Resulayn'da 8 köy terörden arındırıldı
RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke'ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn'a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.
Öte yandan, Tel Abyad ve Resulayn'da operasyon kapsamında 8 köy terörden arındırıldı.
- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı- Tel Abyad ve Resulayn'da 8 köy...

Telabyad, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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