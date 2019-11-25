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Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yüksek öğrenim fırsatı

Gaziantep Üniversitesi, terörden arındırılan bölgelerde açtığı fakültelerle eğitimleri yarım kalmış Suriyelilere yüksek öğrenim fırsatı veriyor.

25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:31
Üniversitesi, terörden arındırılan bölgelerde açtığı fakültelerle eğitimleri yarım kalmış Suriyelilere yüksek öğrenim fırsatı veriyor.
Gaziantep Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Azez, ve Cerablus ilçelerinde bölümler açtı.
Afrin Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Halil İbrahim İlgi AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cerablus'ta yüksek meslek okulu, Afrin'de eğitim fakültesi, Azez'de İslami ilimler fakültesi, Bab'da iktisadi ve idari bilimler fakültesi açıldığını belirtti.
İlgi, "Kabul edilen öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'ndan (YÖS) geçmiştir. 3 bin öğrenci bu sınava başvurmuştur." dedi.
Afrin Eğitim Fakültesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden İlgi, şöyle devam etti:
"Burada 3 programımız var. Sınıf öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile Türkçe dili bölümleri. Her bir programdan 40 öğrencimiz var."
İlgi, savaş şartlarında hayatın normale dönmesinin en büyük göstergelerinden birinin yüksek öğrenimin başlaması olduğunu vurguladı.
"Mükemmel bir fırsat"
Daha önce Halep Üniversitesi öğrencisi olan Afrinli Raman Cafer, "Gaziantep Üniversitesi yönetimine, eğitim hayatlarında aksaklıklar yaşayan Afrinli öğrencilere destek olduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu.
Cafer, "Afrin'de çok sayıda öğrenci, geleceğini yitirmemek için bu adımı sabırsızlıkla bekliyordu." ifadesini kullandı.
Doğu Guta'dan tehcir edilerek Afrin'e sığınan Gada Şami de Şam'daki Dimaşk Üniversitesi Fen Fakültesi 3. sınıf Matematik bölümü öğrencisiyken, abluka ve zorunlu göç nedeniyle okulunu bitiremediğini söyledi.
Suriye'de uluslararası geçerli diploma veren üniversite bulamadığını kaydeden Şami, "Gaziantep Üniversitesinin açılışı mükemmel bir fırsat oldu. Şu an sınıf öğretmenliği okuyorum." diye konuştu.
Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yüksek öğrenim fırsatı

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: AA


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