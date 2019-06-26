26.06.2019 11:17
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SURİYE'DE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT

SURİYE

SURİYE'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.

SURİYE'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu.
Suriye 'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray 'a gönderileceği bildirildi.

Halil İbrahim KARAÇAY - Hüseyin BOZOK-HATAY,


Kaynak: DHA
Suriye , Güncel

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