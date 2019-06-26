26.06.2019 12:29
Haberler » Güncel » Haber

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 5 yaralı (2)

Suriye

BAKANLIK: 1 ŞEHİT, 5 YARALIMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 1 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK: 1 ŞEHİT, 5 YARALI
Milli Savunma Bakanlığı , Suriye 'de 1 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Çatışmada 5 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
" Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."


Kaynak: DHA
Suriye , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:56 Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
12:56 Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi
12:56 Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha edildi
12:56 İnegöl'de motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı
12:56 Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira para cezası kesildi
12:55 Şehit oğlu için bugüne kadar 10 binlerce fidan dikti
12:55 DHA YURT BÜLTENİ-11