27.06.2019 23:34
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- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralıİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu.

- Suriye 'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı.
ESAD güçleri Hama'nın kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktasına saldırı yapılan noktalara top atışlarıyla misliyle karşılık verdiği öğrenildi.- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Kaynak: İHA
TSK , Güncel

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