Suriye
'de TSK
unsurlarına havanlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı
KİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir askerde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TKS unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen
şehit oldu. Tankçı Sözleşmeli Er. H.S. ise yaralandı. Yaralı asker, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Bazı generaller ve subaylar hastaneye gelerek yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen'in cenazesi Kilis'e getirildikten sonra ilis'in Elbeyli
ilçesindeki Çıldıroba Üst Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray
'a gönderilecek.Terör örgütü hedefleri vuruluyorTSK tarafından Fırat
Kalkanı ile Zeytin
Dalı Hareketi bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedefleri ateş altına alındığı bildirildi.
Suriye, TSK, 3. Sayfa
Kaynak: İHA