31 Mart 2019, 14:07
»»

Suriye'de TSK Unsurlarına Havanlı Saldırı: 1 Şehit 1 Yaralı

Suriye'de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 1 şehit 1 yaralıKİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir askerde yaralandı.

Suriye'de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı

KİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir askerde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TKS unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen şehit oldu. Tankçı Sözleşmeli Er. H.S. ise yaralandı. Yaralı asker, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Bazı generaller ve subaylar hastaneye gelerek yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen'in cenazesi Kilis'e getirildikten sonra ilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üst Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderilecek.
Terör örgütü hedefleri vuruluyor
TSK tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedefleri ateş altına alındığı bildirildi. Suriye, TSK, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR