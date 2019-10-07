Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz

Washington'ın ABD askerlerini çekme kararı sonrasında New York Times gazetesi ABD- Türkiye hattında yaşananları derledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı ABD'li yetkililer, "Biz ne Türkiye'yi destekleyeceğiz ne de Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında uzun bir süredir gerilime sebep olan Suriye konusunda sıcak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklama ile gözler Türkiye-Suriye sınırına çevrilirken ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times yaşananlarla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı.

Türkiye sınırından çekilen ABD zırhlısı

"TRUMP, ABD'NİN SURİYE POLİSTİKASINI DEĞİŞTİRDİ"

Eric Schmitt ve Maggie Haberman imzalı haberde, "Trump Türk ordusunun Suriye'deki operasyonunu desteklerken, ABD'nin politikasını değiştirdi" başlığı kullanıldı. Haberde, "Trump'ın kararı Pentagon'un ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin önerilerinin aksi yönde oldu. Bu yetkililer Suriye'nin kuzeyinde ufak bir askeri birlik bırakılmasını söylerken bunların IŞİD'e karşı mücadele devam etmesi gerektiğini söylemişti" yorumu yapıldı.

ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN DETAY AÇIKLADI

Haberde, "Trump yönetiminin yetkilileri ABD Başkanı'nın Pazar günü konuyla ilgili olarak doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu söyledi.

Yetkililer 100 ile 150 ABD askeri personelinin herhangi bir Türkiye operasyonunun önünde bölgeden çekileceğini söylerken askerlerin tamamen Suriye'den çekilmeyeceğini aktardı. Amerikalı yetkililer Amerikan askerlerinin Türkiye sınırının ne kadar uzağına çekileceklerini açıklamazken bunun bölgedeki 1000 askerin de tamamen çekilip çekilmemesinin net olmadığı belirtildi" ifadesi kullanıldı.

"SDG'Yİ DE DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili ismini açıklamayan bir yetkili "Akıcı bir askeri durum yaşanıyor. Amerikan askerleri aradan çıkmak için Suriye'nin kuzeyinden ayrılıyor" dedi. İsmini açıklamayan bir yetkili, "Türkleri desteklemeyeceğiz, Suriye Demokratik Güçleri'ni de desteklemeyeceğiz. Eğer savaşırlarsa biz bunun dışında yer alacağız" dedi.