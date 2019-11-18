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Suriye'de tutuklu 2 Ürdünlü daha serbest bırakıldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından tutuklanan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı.

18.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:44Suriye'de tutuklu 2 Ürdünlü daha serbest bırakıldı
Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından tutuklanan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye rejimince alıkonulan Ürdün vatandaşı Rağib Mahmud Selim ve Rami Abdulfettah et-Turva, Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğinin çabaları sonucu serbest kaldı.
Selim ve Turva'nın ne zaman ve hangi gerekçeyle tutuklandığı konusunda bilgi verilmeyen açıklamada, Büyükelçiliğin, Suriye'de tutuklu tüm Ürdünlülerin serbest bırakılması için Esed rejimiyle temas halinde olduğu aktarıldı.
2 Ürdünlü 6 Kasım'da serbest kalmıştı
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, 6 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından tutuklanan Bessam eş-Şurufat ve Beşşar ed-Derdur'un, serbest bırakılarak ülkeye döndüğünü duyurmuştu.
Vatandaşlarının gözaltına alınmasından dolayı Esed rejiminin Amman Maslahatgüzarı'nı 4 kez Dışişleri Bakanlığına çağıran Ürdün yönetimi, 8 Nisan 2019'da, rejimin ülkede gözaltında bulunan 30 Ürdünlüden 8'ini serbest bıraktığını açıklamıştı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı da 24 Ağustos'ta, Suriye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonulan ve 12 Ağustos'tan itibaren alınamayan bir Ürdünlünün serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Özellikle 2 Ürdünlünün Mayıs 2019'da fidye için kaçırılmasının ardından Ürdünlülerin Suriye'ye seyahat etme konusundaki endişeleri arttı ve iki ülke arasındaki ticari hareketlilik gerilemeye başladı.

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Kaynak: AA

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