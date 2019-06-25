25.06.2019 15:30
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Suriye'de yol kenarına döşenen bomba patladı

Suriye

Suriye'nin kuzey kesiminde silahlı rejim muhaliflerinin kontrolünde bulunan İdlib civarında ve Halep yakınlarında yol kenarına tuzaklanan birkaç bombanın patlatıldı iki kişi yaralandıHalep yakınlarında bulunan Ahtarin kasabasında teröristler tarafından yol kenaranı döşenen bombanın patlası...

Suriye 'nin kuzey kesiminde silahlı rejim muhaliflerinin kontrolünde bulunan İdlib civarında ve Halep yakınlarında yol kenarına tuzaklanan birkaç bombanın patlatıldı iki kişi yaralandı

Halep yakınlarında bulunan Ahtarin kasabasında teröristler tarafından yol kenaranı döşenen bombanın patlası sonucu Ali bin Ebu Talip Camisinin imamı şehir imamı Şeyh Abdulcabbar Dabol'ın ağır yaralandığı kaydedildi. Bugün öğleden sonra belediye konvoyunun şehra girişi sırasında patlatılan ikinci bomba sebebiyle Belediye Başkanı Halid Dibo yaralandı. Ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere şehir hastanesine götürülen Halid Dibo'nun bacağı kesildi.

Milli Ordu , Halep yakınlarındaki bombalamayı Halep'in doğusundaki Cinderes'ten Çayar Halo isimli birisinin üstlendiğini belirterek görüntü kaydını Facebook sayfasından paylaştı.

Mahalli kaynaklardan alınan habere göre İdlib'te yol kenarına döşenen ilk bombanın patlaması sonucu civardaki binalarda hasar oluştu.

Rejim muhalifleri patlamadan DEAŞ'in uyuyan hücrelerinin sorumlu olduğunu iddia etti. - İDLİB
Kaynak: İHA
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