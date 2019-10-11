Suriye'de YPG'li teröristler camilerde gizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınırken, YPG'li teröristler ne yapacaklarını şaşırdı. Türk askerinin camilere hedef almayacağını bilen teröristler çareyi camilere saklanmakta buldu. Camilerde gizlenen teröristlerin buralardan ateş ettiği bölgeden gelen son bilgiler arasında.

YPG KENARA SIKIŞTI

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.

15 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.

SINIRDA ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.