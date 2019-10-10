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Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı karşısında panikleyen teröristler, kamuflajlarını çıkararak sivil kıyafet giydi. Sivil kıyafetli bir grup terörist, ağır silahlarla görüntülendi.

10.10.2019 00:36

Terör örgütü YPG, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi siviller hedef alınıyor algısı oluşturmak için harekete geçti. Sivil kıyafetli teröristlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVİL KIYAFETLER GİYDİLER

Kamuflajlarını çıkaran eli kanlı teröristler, sivil kıyafetler giydi. Ağır silahlarla birlikte Türk ordusuna zarar vermek için hazırlık yapan sivil görünümlü teröristler, kameralara yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurmuştu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vurulmuştu. Hava operasyonu başlatan Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başarmıştı. Saat 22:30'da Türk ordusu kara operasyonu başlatmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

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