Suriye'deki Çadır Kentlerde Sel Çilesi

Kaynak: AA

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, aralıksız yağış nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kamplar ve bir çok yerleşim merkezinde taşkınlar oluştu. Tahliyeler sürürken siviller, sünger, battaniye, gıda kolisi ve brandalara ihtiyaç duyuyor.Özellikle Bab, İhtimlat ve Duveybık bölgelerinin etkilendiği yağışlar dolayısıyla bazı ev, dükkan ve sığınmacı çadırlarını su bastı.Çadır kentlerdeki yaşam merkezleri kullanılmaz hale gelirken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve yerel meclislerin iş makineleri ile taşkınla mücadele çabaları sürüyor.AA muhabirine açıklama yapan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Usama Haccar, sel nedeniyle bazı binaların yıkıldığını, kurtarma ekiplerinin çalıştığını söyledi.Haccar, "Sivilleri tahliye ediyoruz. 10 bin civarı sivil yağışlardan etkilendi." dedi.Duyuf Şarkiye Kambı Müdürü Ebu Abdullah da, "Şu an sel mağduru siviller her şeye ihtiyaç duymaktadır. Sünger, battaniye, gıda kolisi ve brandalara ihtiyaç var." diye konuştu.Bölgede insani yardım faaliyeti yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları, sel mağduru sivillere yardım ulaştırmak için hayırseverlere çağrıda bulundu.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de de son iki gündür etkili sağanak nedeniyle en az 537 çadırı su bastı, 8 bin 53 aile tahliye edildi.