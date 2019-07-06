06.07.2019 16:21
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Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar - AZEZ

- Türkiye'den gelen gönüllü uzmanların savaş mağduru engellilerin ölçülerini alması Savaş mağduru engellilerin hazırlanan protezleri denemesi Protez bacağına kavuşan Azezli Ebu Ahmed Şemali ile röportaj Protez bacakları ile yürüme denemeleri yağan Suriyeliler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)...

- Türkiye'den gelen gönüllü uzmanların savaş mağduru engellilerin ölçülerini alması
Savaş mağduru engellilerin hazırlanan protezleri denemesi
Protez bacağına kavuşan Azezli Ebu Ahmed Şemali ile röportaj
Protez bacakları ile yürüme denemeleri yağan Suriyeliler İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki engellilere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.
İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, iç savaşın devam ettiği Suriye'de maruz kaldıkları saldırılar sonucu uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için başlattıkları Engelleri Kaldıralım Projesi'yle yüzleri güldürüyor.
Proje kapsamında Türkiye'den gelen gönüllü uzmanlar, savaş mağduru engellilerin ölçülerini alarak ihtiyaç duydukları protezleri sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.
Azez ilçesinde ölçüleri alınan 15 kişiden 3'üne protez bacakları teslim edildi.
"Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim"
Protez bacağına kavuşanlardan Ebu Ahmed Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı savaştığı sırada mayın patlaması sonucu bacağını kaybettiğini söyledi. Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar - AZEZ
Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Güncel

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