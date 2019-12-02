Haberler » Güncel » Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası - Haber

Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında, Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu bir kampta bulunan Fin çocukların iadesi için bir bakanlık yetkilisine baskı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:08Suriye'deki Fin çocukların iadesi için Dışişleri Bakanlığı yetkilisine baskı yapıldığı iddiası
Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hakkında, 'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu bir kampta bulunan Fin çocukların iadesi için bir bakanlık yetkilisine baskı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Haavisto, ülke basınında yer alan iddialara göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü Pasi Tuominen'e DEAŞ mensuplarının tutulduğu kamptaki Fin çocukların ülkeye dönmeleri için baskı yaptı.
"İlta-Sanomat" gazetesindeki haberde, Haavisto, Tuominen'den Fin çocukların konsolosluk üzerinden Finlandiya'ya iadelerini düzenlemesini istediği ancak iade talimatı çocukların annelerini kapsamadığı belirtildi. Tuominen de ulusal yasaları ve uluslararası anlaşmaları ihlal edecek bir operasyon yürütmeyeceğini bildirince Haavisto tarafından görevden alındığı iddia edildi.
İddiaları değerlendiren Haavisto, "ölüm-kalım meselesi" olarak nitelendirdiği bu konudaki siyasi sorumluluğu tek bir yetkiliye yüklemek istemediğini ve bu nedenle Tuominen'i görevden aldığını açıkladı. Tuominen'in yeniden görevlendirilmesi ve kamptaki Finlandiya vatandaşlarının iadesi konularında yorum yapmayan Haavisto, görevden alma kararı hakkında da "Bakanlıktaki yetkililerin rotasyona tabi görevleri var." dedi.
Yaşanan gelişmeler üzerine soruşturma başlatan Meclis Dışişleri Komisyonu, Bakan Haavisto'dan açıklama talebinde bulundu.
Fin istihbaratının verilerine göre, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine 80'e yakın Finlandiya vatandaşı gitti. DEAŞ terör örgütüne katılan bu kişiler arasında göçmenler olduğu gibi Finlandiya doğumlular da bulunuyor. Suriye'deki El Hol Kampı'nda Finlandiya vatandaşı 11 kadın bulunduğu, bu kadınların büyük çoğunluğunu Suriye'de dünyaya getirdiği 30'a yakın çocuğun da aynı kampta kaldığı belirtiliyor.

Finlandiya, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38 Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası... - Haber
18:36 Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Haber
18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
12:49 Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
05:00 ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor
2.12.2019 18:39:10