Suriye'deki İç Savaşın Mağduru Kafasındaki Mermiyle Yaşam Mücadelesi Veriyor

Kaynak: İHA

Suriye'de iç savaşın yaşandığı dönemde kafasına mermi isabet eden Abdulkadir el Salih, 3,5 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Sürekli havale geçirdiği için çalışamayan el Salih yardım bekliyor.Suriye'de iç savaşın yaşandığı dönemde çatışmada kafasına mermi isabet eden 32 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir el Salih, ameliyat riskli olduğu için kafasındaki mermiyle yaşamak zorunda kaldı. Ameliyat yapılması durumunda engelli kalma ya da hayatını kaybetme riski olan el Salih, bu nedenle ameliyat olamıyor. Devamlı havale geçiren el Salih, çalışamadığı için yardım eli bekliyor."Havale geçirdiğim için çalışamıyorum, yardım bekliyorum"Ameliyat riskli olduğu için kafasındaki mermiyle yaşamak zorunda olan Suriyeli Abdulkadir el Salih, "Şu an Şanlıurfa'da yaşıyorum. Suriye'de 4 buçuk yıl önce iç savaşın yoğun olduğu zamanlarda Essad rejimi ile muhalifler arasında yaşanan çatışmada benim yaşadığım Deyrizor vilayetinde dışarıdaydım. Başıma bir mermi isabet etti. Uzaktan geldiği için kimin vurduğunu görmedim. Hastaneye götürüldüm. Kafamdaki mermiyi çıkarmak riskli olduğu için ameliyat olamadım. Ben sol yanımı hareket edemiyordum. Kafamdaki mermi yüzünden sol tarafım yavaş yavaş hareket edebildim. Kafamdaki mermi yüzünden devamlı havale geçiriyorum. Benim mesleğim kaportacılıktır. Ama çalışamıyorum. Eğer çalışırsam havale geçiriyorum. Urfa'daki birçok hastaneye gittim. Ameliyatta yüzde sıfır bile şansım yok. Ameliyat olursam ya sakat kalırım ya da ölürüm. Havale geçirdiğim zaman hatırlayamıyorum. Ailem bana havale geçirdiğimi söylüyor. Evliyim 2 çocuğum var. Kirada yaşıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edilmesini istiyorum. Ailemin ihtiyaçlarını yerine getirebilmem için çalışmak zorundayım ama kafamdaki mermi nedeniyle çalışamıyorum. Nereye başvurduysam bana yardım çıkmadı. Evrakları gösteriyorum yüzdelik az olduğu için bana yardım çıkmıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA