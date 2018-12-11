Suriye'deki Kamplar Çamur Deryası

SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib
kenti kırsalında bulunan mülteci kampları, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle çamur deryasına döndü. Aralık
ayı başından bu yana Suriye
içerisinde devam eden şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı çadırların sökülerek yerinden uçmasına neden oldu. İHH
Suriye Çalışmaları Babel
Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, aşırı yağışlardan dolayı, Suriye içerisinde mülteci ailelerin kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma kampların arazi ve yaşam standartlarına uygun olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi. Altun, "Yağışla birlikte meydana gelen çamurlar yüzünden kampların dış dünya ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Ailelerin mağduriyetlerini gidermek için kamplara ulaşmamız da yolların çamurlu olması nedeniyle saatler alabiliyor. Bu nedenle acil olarak düzensiz şekilde kurulan kamplara araç ve yürüme yolları yapılması gerekiyor" dedi.
ÇAKIL TAŞI İHTİYACI VAR
Suriye içerisindeki kamp bölgelerinde toprak kamp yollara çakıl taşı dökerek ulaşımı kolaylaştırmayı planladıklarını belirten Altun şunları söyledi:
"Kamp yollarındaki çamur sorununu ortadan kaldırmak için çakıl taşı projesini hayata geçireceğiz. Toprak yollara çakıl taşı dökerek yağmur yağışlarında kampların çamur içerisinde kalmasını önlemiş olacağız. Bu sayede hayatında kamp alanı dışında bir yeri tanımayan Suriyeli çocuklar her yer çamurlu olduğu için çadıra hapsolmak zorunda kalmayacaklar. Projenin hayata geçmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile buradan tüm bağışçılarımızı çakıl taşı projesine destek vermeye davet ediyorum."
- Hatay
Aralık,İdlib,Suriye
11 Aralık 2018 Salı 11:18