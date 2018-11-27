Suriye'deki Kamplar İlaçlandı

27 Kasım 2018 Salı 16:13



27 Kasım 2018 Salı 16:13

Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı 176 kamp, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca salgın hastalıklara karşı ilaçlandı.İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte salgın hastalıkları önleyebilmek için Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda ilaçlama yaptıklarını söyledi.Suriye'deki iç savaşın etkisiyle 1,5 milyonu aşkın sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan kamplara sığındığını anlatan Tahiroğlu, "Çadır kentlerde ve kısmen daha küçük kamplarda barınan siviller, maalesef sağlıksız ortamlar nedeniyle sık sık salgın hastalıklara maruz kalıyor. Suriye içerisinde çalışmalarını sürdüren sağlık ekiplerimiz düzenli olarak kamplara sağlık desteği veriyor. Bu sayede salgın hastalık gibi sorunları minimize ediyoruz. Her mevsim başlangıcında çadır kent ve kamplarda ilaçlama yapıyoruz. Bu sayede insanlar kısmen daha sağlıklı ortamlarda barınabiliyorlar. Son yaptığımız ilaçlamada 176 çadır kent ve kamp dezenfekte edildi" diye konuştu.Zeki Tahiroğlu, çadır kentlerde ve kamplarda yaşayan çocuk, kadın ve yetişkin sığınmacılara sağlık desteği vermeyi sürdürdüklerini de kaydetti. - İDLİB