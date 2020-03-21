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Suriye'deki kamplarda kalanlar sağlık kontrolünden geçirilip, bilgilendirildi

SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan kamplarda kalan siviller, sağlık taramasından geçirildi.

21.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:47
Suriye'deki kamplarda kalanlar sağlık kontrolünden geçirilip, bilgilendirildi

SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan kamplarda kalan siviller, sağlık taramasından geçirildi. Sivillere, hijyen kiti de dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye 'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ve Azez bölgelerindeki kamplarda yaşayan sivillere koronavirüs hakkında bilgilendirme yaptı. Hijyen kurallarına uymaları istenilen siviller sağlık taramasından geçirildi. İHH ayrıca hijyen kiti dağıttı.

VİRÜS HAKKINDA BİLGİLERİ YOK

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kamplardaki sivillere virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmalarının büyük önem arz ettiğini söyledi. Suriye'deki kamplarda virüsün yayılması durumunda çok sayıda insanın etkileneceğini belirten Tosun, "Savaş ortamındaki kamplarda mevcut yaşam koşulları, salgın hastalıkların yayılması için çok müsait. Çadırlarda çok sayıda insan yaşıyor. Kamp genelinde tuvalet ve banyo gibi alanlar ortak kullanılıyor. Bölgede yaşayan sivillerin virüs hakkında bilgisi bulunmuyor. Aynı şekilde alınacak tedbirleri de bilmiyorlar. Haliyle virüsün bu bölgede ortaya çıkması gibi bir durumda kısa sürede yayılması kaçınılmaz olur" dedi.

SAĞLIK TARAMASI YAPILDI, HİJYEN KİTİ VERİLDİ

Tosun, "Sağlık biriminde görevli arkadaşlarımız kampları ve yerleşimleri gezerek koronavirüs hakkında bilgilendirme çalışması yapıyor. Yine siviller ekiplerimiz tarafından sağlık taramasından geçiriliyorlar. Ek olarak içerisinde sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu bir aileye yetecek şekilde hazırlanan hijyen kitleri dağıtıyoruz. Şimdiye kadar tüm bu çalışmalarımızdan 30 bin kişi faydalandı. Faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, Suriye, İHH, Güncel

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