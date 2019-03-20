Suriye'deki Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Sınır Güvenliği Arttırıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale
ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye
'nin Rakka
kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyile sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları nedeniyle ateşler yakıldı. Teröristlerin nevruz kutlamasında otomatik silahlarla havaya açtığı ateş, Şanlıurfa
'nın Akçakale ilçesinden de duyuldu. Silah sesleri nedeniyle sınırın Türkiye
tarafında güvenlik önlemleri arttırıldı.
- Şanlıurfa
Akçakale, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
Kaynak: DHA