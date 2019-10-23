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"Suriye'deki petrol yataklarını gösteren harita Trump'ın fikrini değiştirdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

23.10.2019 08:58
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray'a giden emekli Orgeneral ve Fox News'te analist Jack Keane'nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi. Haritanın Suriye'deki petrol yataklarının dörtte üçünün ABD askerleri ile Kürt güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde olduğunu gösterdiği belirtildi.
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Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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