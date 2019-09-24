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"Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz"

NEW Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer." dedi.

24.09.2019 23:34
NEW Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer." dedi.
Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında AB tarafından düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.
Suriye'nin halen uluslararası topluma ve bölge ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Mogherini, savaşın sonlandırılması için BM nezdinde siyasi bir anlaşma gerektiğinin altını çizdi.
Mogherini, "Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz. Savaşı sonlandırmanın tek yolu arabuluculuk ve Suriye toplumu arasında gerçek uzlaşının sağlanmasından geçer." ifadesini kullandı.
Yüksek Temsilci Mogherini, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasının çok önemli bir adım olduğunu ve siyasi çözüme katkı sağlayacağını söyledi.
Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere teşekkür
Suriye'deki savaş nedeniyle milyonlarca Suriyelinin yerlerinden edildiğine dikkati çeken Mogherini, "Bu vesileyle özellikle Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e milyonlarca Suriyeli mülteciye cömertçe ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ederim." dedi.
Mogherini, tüm Suriyeli mültecilerin tekrar vatanlarına dönme hayali kurduğunu ve bazılarının döndüğünü belirterek, "Ancak bu kişileri dönmeleri için zorlayamayız. Dönüşler için güvenli ve onurlu bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Birçok Suriyeli, vatanına döndüklerinde keyfi tutuklama ve mecburi askerlik ile mal varlıklarına el koyulması gibi durumlarla karşılaşıyor." diye konuştu.

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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