Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi

Türkiye , sınır hattındaki terör tehdidinden arınmak maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı, Rusya ile vardığı mutabakat sonucu sonlandırmıştı. Mutabakatın içeriğinde Rusya ile Türkiye'nin Suriye 'nin kuzeyinde birlikte devriye gerçekleştireceği ve terör unsurlarına karşı güvenlik tedbirleri alması kararlaştırıldı.

Ancak Suriye'de, Rusya'nın açık desteğini alan Esed rejimi İdlib 'e gerçekleştirdiği saldırıda 8 vatandaşımızı şehit edince Türkiye, devriyelere katılmama kararı almıştı. Rusya'dan yapılan açıklamada ise durdurulan devriyelerin dün gerçekleştirildiği duyuruldu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisi ve TSK'nın 17 Şubat'ta Türkiye-Suriye sınırında devriye gerçekleştirdiğini açıkladı.

HAVA DEVRİYESİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, "Kamışlı-Şeyrek-Dellik-Kasra-Arada-Kebira-Tavrat-Şevkat-Dellik-Şeyrek-Kamışlı güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Rus askeri polis birliklerinin Halep ve Rakka bölgelerinde de devriye görevine devam ettiğini söyleyen Juravlyov, ayrıca hava devriyesinin de gerçekleştiğini dile getirdi.

Tüm etkinliklerin onaylanan plana göre ve olaysız geçtiği kaydedildi.

İLK DEVRİYE 1 KASIM'DA YAPILMIŞTI

Suriye'de "güvenli bölge" oluşturmak için Rusya ve Türkiye arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında iki ülkenin askerleri ilk ortak devriyesini 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanlığından ortak devriye ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.