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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

09.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:43
'de düzenlenen operasyonda, 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiklerini belirledi.
Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmanın bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı yakalandı

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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