Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
12.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:30
Kayseri 'de, Suriye 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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